ЕС утвердил новую оборонную концепцию сообщества

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Совет ЕС одобрил оборонную концепцию под названием «Стратегический компас ЕС», которая рассчитана на период до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 21 марта.

— Угрозы растут, и цена бездействия очевидна. «Стратегический компас» — это руководство к действию, — сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Брюсселю, как уточняется, требуется сделать качественный скачок вперед и больше инвестировать в оборонные возможности. ЕС, подчеркнули в совете, должен иметь возможность защищать своих граждан и способствовать международному миру и безопасности.

«Стратегический компас» призван повысить автономию ЕС и его способность работать с партнерами для защиты своих ценностей и интересов. Более сильный ЕС в области безопасности и обороны, считают в ведомстве, внесет положительный вклад в глобальную и трансатлантическую безопасность и дополнит НАТО.

«Компас» дает общую оценку стратегической среды, в которой действует ЕС, а также угроз и вызовов, с которыми он сталкивается. Стратегия охватывает все аспекты политики безопасности, отмечается на сайте Совета ЕС.