Полиция задержала мужчину, напавшего с кислотой на пару в Домодедове

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Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Домодедово задержали мужчину, подозреваемого в причинении телесных повреждений троим гражданам, один из которых несовершеннолетний. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

— Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городскому округу Домодедово Московской области в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан мужчина 1996 года рождения, подозреваемый в причинении телесных повреждений троим гражданам, один из которых несовершеннолетний. В настоящее время сотрудниками полиции по месту проживания задержанного проводится обыск, — рассказала она.

21 марта в подмосковном Домодедове неизвестный мужчина плеснул серной кислотой в девушку и молодого человека. Брызги попали также на проходившего рядом подростка. Все трое были госпитализированы, у мужчины и женщины диагностировали химические ожоги лиц, у мальчика — кистей рук.

Прокуратура Московской области взяла под контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту нападения.