Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Полиция задержала мужчину, напавшего с кислотой на пару в Домодедове

Араз Салехов

Происшествия
Полиция задержала мужчину, напавшего с кислотой на пару в Домодедове
Фото: МВД

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Домодедово задержали мужчину, подозреваемого в причинении телесных повреждений троим гражданам, один из которых несовершеннолетний. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

— Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городскому округу Домодедово Московской области в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан мужчина 1996 года рождения, подозреваемый в причинении телесных повреждений троим гражданам, один из которых несовершеннолетний. В настоящее время сотрудниками полиции по месту проживания задержанного проводится обыск, — рассказала она.

21 марта в подмосковном Домодедове неизвестный мужчина плеснул серной кислотой в девушку и молодого человека. Брызги попали также на проходившего рядом подростка. Все трое были госпитализированы, у мужчины и женщины диагностировали химические ожоги лиц, у мальчика — кистей рук.

Прокуратура Московской области взяла под контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту нападения.

Читайте также:
городской округ Домодедово происшестие служба УВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Премия «летающей крысы»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Все мнения
О проекте