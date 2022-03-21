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Умер народный артист РСФСР Виталий Мельников

Иван Юминов

Общество
Умер народный артист РСФСР Виталий Мельников
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР Виталий Мельников умер в Санкт-Петербурге в возрасте 93 лет. Об этом сообщили в пресс-службе «Ленфильма» в понедельник, 21 марта.

— Семья боролась за него до последнего. Виталий Вячеславович скончался сегодня, — приводит сообщение ТАСС.

Мельников родился 1 мая 1928 года в селе Мазанове. По окончании в 1952 году ВГИКа, где он обучался в мастерской Юткевича и Ромма, снял ряд документальных фильмов на Ленинградской киностудии научно-популярных фильмов.

Кинематографист начал работать на «Ленфильме» с 1964-го. С 1995 по 2001 год Мельников возглавлял Санкт-Петербургский союз кинематографистов.

Зрительское признание Мельникову принесла приключенческая комедия «Начальник Чукотки», главную роль в которой исполнил Михаил Кононов. Одними из наиболее популярных фильмов режиссера являются «Старший сын», «Здравствуй и прощай», а также «Отпуск в сентябре». В общей сложности Мельников снял более 20 художественных фильмов. Режиссер награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Почета.

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