Каждая восьмая тонна колбасы в России производится в Москве

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Из 200 московских пищевых предприятий 27 работают в отрасли мясопереработки, которые в прошлом году выпустили порядка 95 тысяч тонн мясных полуфабрикатов. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В столице в мясоперерабатывающей отрасли работают 27 предприятий, на которых задействованы свыше 15 тысяч человек. В 2021 году они произвели почти 95 тысяч тонн мясных полуфабрикатов, что на 4,6 процента больше по сравнению с 2020 годом и на 23 процента — с 2019-м. По статистике прошлого года, в Москве производят каждую восьмую тонну колбасы, — рассказал заммэра, уточнив, что в 2021 году столичные предприятия выпустили более 307 тысяч тонн колбасы.

Он добавил, что стоимость продукции этого сектора в прошлом году составила порядка 118 миллиардов рублей, что почти на 13 процентов больше показателя 2020 года.

Лидерами мясной отрасли Москвы являются Черкизовский мясоперерабатывающий завод, Микояновский мясокомбинат, Останкинский мясоперерабатывающий комбинат, Дымовское колбасное производство и другие.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что в Москве принята система мер поддержки предприятий для увеличения объемов производства пищевых продуктов. По его словам, в 2016 году Черкизовский мясоперерабатывающий завод получил статус промышленного комплекса, что позволило ему сэкономить 82 миллиона рублей и направить их на модернизацию производства.

Руководитель ведомства добавил, что на заводе выпускают около десяти тысяч тонн продукции ежемесячно, пишет официальный сайт мэра Москвы.

21 марта мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с руководителями предприятий пищевой промышленности города на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе рассказал, что в столице в ближайшие дни планируют запустить программы льготного кредитования предприятий пищевой и фармацевтической промышленности.