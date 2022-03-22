Врач предупредил об опасности употребления слишком горячей пищи

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Употребление слишком горячей еды и напитков может привести к раку пищевода и другим опасным болезням. Об этом сообщил хирург-онколог Антон Филатов.

Он отметил, что горячая пища, попадая в пищевод повреждает слизистую оболочку, из-за чего усиливаются процессы регенерации. По словам врача, числа клеток неуклонно увеличивается, после чего в них происходит мутация, характерная для опухолевого роста.

Он добавил, что риск рака пищевода также увеличивается из-за нездорового образа жизни: курения, употребления алкоголя и неправильного питания. Кроме того, онколог отметил, что на развитие этой болезни оказывает влияние гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).

— Это состояние, при котором кислота из желудка забрасывается обратно в пищевод, при этом слизистая пищевода изменяется. Это может привести к мутациям в клетках и, как следствие, к образованию злокачественной опухоли, — пояснил Филатов.

Медик подчеркнул, что начальная стадия болезни практически никак себя не проявляет. По этой причине он рекомендует регулярно обследоваться у квалифицированных специалистов, так как выявленная на ранней стадии злокачественная опухоль успешно поддается лечению, в отличие от более поздних стадий, сообщают «Аргументы и факты».

Врач-онколог онкоцентра «Лапино-2» Эльхан Ибрагимов рассказал, что рак пищевода занимает восьмое место среди онкологических заболеваний по частоте распространения. Средний возраст пациентов составляет 50 лет. Медик отметил, что мужчины заболевают раком пищевода примерно в 3,5 раза чаще, чем женщины. Эта злокачественная опухоль не проявляет себя на ранних стадиях, поэтому чаще всего ее обнаруживают уже на последних стадиях болезни.