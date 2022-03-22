Наталья Сергунина рассказала о начале приема заявок на участие в конкурсе «Покажи Москву!»

Фото: Комитет по туризму Москвы

В столице начался новый сезон конкурса экскурсий «Покажи Москву!». Данное мероприятие организовывает городской комитет по туризму. Об этом во вторник, 22 марта, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Уточняется, что заявку можно подать до 21 апреля включительно на официальном сайте проекта. Там же будут опубликованы лучшие маршруты.

12 победителей выберет экспертное жюри, еще пятерых определят участники онлайн-голосования проекта «Активный гражданин».

— Приглашаем к участию как профессиональных гидов, так и любителей — тех, кто интересуется историей города и своего района. Авторские экскурсионные маршруты, заявленные на конкурс, могут быть любыми: пешеходными или велосипедными, историческими или литературными. Главное, чтобы они отражали культурное и архитектурное наследие Москвы, — рассказала Сергунина.

21 марта Сергунина сообщила о начале нового потока проектов «Бизнес-уик-энд. Старт» более чем в 150 школах Москвы. По ее словам, бесплатная образовательная программа по основам предпринимательства предназначена для старшеклассников от 16 до 18 лет.