Товарооборот между Москвой и ОАЭ в 2021 году увеличился в два раза

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Товарооборот между российской столицей и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в прошлом году вырос на 116 процентов и превысил 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра назвал ОАЭ перспективным направлением для развития бизнеса. По его словам, компании привлекают выгодное географическое положение государства, а также система льготного налогообложения, конкурентная экономика и низкие ставки на импорт в стране.

— Российский товарооборот с данным регионом в 2021 году вырос на 64,5 процента и составил 5,36 миллиарда долларов, при этом доля Москвы в нем составляет 20,6 процента. Товарооборот непосредственно между Москвой и ОАЭ в прошлом году увеличился на 116 процентов и превысил 1,1 миллиарда долларов, — отметил Ефимов.

Он обратил внимание, что Москва занимает место главного российского экспортера несырьевых неэнергетических товаров в ОАЭ. На нее приходится 26 процентов экспорта страны. Так, за два года объем промышленного экспорта из Москвы в ОАЭ увеличился примерно в 10,5 раза и в прошлом году достиг 462,15 миллиона долларов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Также Ефимов сообщил, что товарооборот между Москвой и Китаем в 2021 году увеличился более чем на треть и составил около 141,4 миллиарда долларов.