Для московских учителей проведут семинар по финансовой грамотности

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Московских учителей приглашают принять участие в онлайн-семинаре «Применение современных образовательных технологий для повышения финансовой грамотности учащихся образовательных организаций». Об этом во вторник, 22 марта, сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы.

— Основная цель встречи — познакомить московских педагогов с новыми методическими материалами по финансовой и бюджетной грамотности и рассказать о возможностях участия в проектах столичного департамента финансов, — говорится в сообщении.

Участники мероприятия узнают об образовательных технологиях, используемых при обучении финансовой и бюджетной грамотности в школах, особенностях преподавания с учетом новых федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования.

Отмечается, что гости семинара смогут задать вопросы практикующим специалистам, принять участие в тематической дискуссии и обсудить совершенствование методики теоретической подготовки.

Мероприятие ежегодно проводит Департамент финансов Москвы. Это важная часть проекта по повышению финансовой грамотности граждан. Многие события становятся традиционными. Среди них совместная работа с Департаментом образования и науки — городской конкурс «Бюджет для граждан».