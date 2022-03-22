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Врач рассказал, как сохранить мужское здоровье в пожилом возрасте

Евгений Белоусов

Общество
Врач рассказал, как сохранить мужское здоровье в пожилом возрасте
Фото: pixabay.com

С возрастом любой организм претерпевает изменения, и организм мужчины не исключение. Например, после 50 лет у 30 процентов мужчин проявляется доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Врач уролог, онколог Госпиталя ветеранов войн №2 Департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Кожухов рассказал «Вечерней Москве», как мужчинам следить за своим здоровьем.

Особенно важно, утверждает он, ежегодно посещать уролога. Доктор проведет обследование, которое включает в себя общий осмотр, пальцевой ректальный осмотр, а при необходимости УЗИ, урофлоуметрию и анкетирование по специальным опросникам.

Отдельным пунктом врач назвал ежегодный анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген), который должен проводиться всем мужчинам после 40 лет. Данный анализ используется в скрининг диагностике рака предстательной железы. В случае его повышения пациенту может быть рекомендована биопсия предстательной железы.

— Если у пациента появились какие-либо симптомы, характерные для проблем с мочеполовой системой, обращаться к врачу нужно незамедлительно. С заболеваниями легче справиться на ранних стадиях. Тот же принцип работает и в онкологии, — рассказал уролог.

Большое значение имеет и физическая активность. Так, ежедневная ходьба пешком увеличивает интенсивность кровообращения и обмена веществ в органах малого таза, что благоприятно сказывается на их здоровье.

— Мужчине нужно правильно питаться. В еде должно присутствовать сбалансированное количество белков, жиров и углеводов, которые необходимы для нормального функционирования организма и синтеза гормонов, в частности тестостерона, — уточнил Кожухов.

Соблюдение всех этих советов поможет представителям сильного пола в любом возрасте сохранять своё здоровье и высокий уровень качества жизни.

До этого врачи сообщили, что высокое кровяное давление повышает риск развития инфаркта и инсульта. Они рассказали, что существует шесть признаков того, что высокое кровяное давление может иметь тяжелые последствия.

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