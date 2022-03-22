Более 280 тонн предметов утилизировали с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей»

Фото: mio.mosreg.ru

В Москве за четыре месяца работы бесплатного сервиса «Вывоз ненужных вещей» утилизировали порядка 281,5 тонны предметов, вывезенных по заявкам горожан. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие сервиса Александр Пищелко.

— С начала запуска сервиса утилизировали 6 автомобилей, 3772 стиральных машины, 3562 холодильника, 560 посудомоечных машин, 1340 электрических и 1342 газовых плиты. Предметы, вывезенные по заявкам жителей города, поставляются на перерабатывающие заводы. Там установлено специальное оборудование, которое рубит металл большими ножами, разбивает магнитами на фракции. Дальше сырье уходит на производственные предприятия, — рассказал он.

По словам Пищелко, столичная промышленная компания утилизирует автомобили, в том числе гибридные модели и электрокары.

Воспользоваться возможностью избавиться от ненужных вещей могут совершеннолетние пользователи портала mos.ru, которые имеют стандартную или полную учетную запись. Одна заявка позволяет включить до двадцати предметов из предложенного классификатора.

Вывезенные предметы передаются партнерам сервиса на пункт утилизации. Утилизация крупногабаритных предметов и транспорта происходит при помощи технологии шредирования, или измельчения. Их измельчают в молотковой дробилке с последующей автоматической и ручной сортировкой.

После этого черные металлы отправляют на сталеплавильные заводы. Там из них изготавливают трубы, арматуру и другие изделия. Медь поступает на производство для изготовления новых проводов. Из алюминия машиностроительные заводы производят новые моторы для авто.

Отмечается, что ежегодно пункт по утилизации перерабатывает свыше 20 000 тонн крупных бытовых отходов и около 600 автомобилей. Утилизация одного автомобиля занимает приблизительно 20 минут.

16 марта в столице начался международный форум-выставка «Чистая страна». Столичные компании и руководители экологических проектов представили свои разработки в сфере переработки отходов и разумного потребления. Подробнее о мероприятии можно прочитать в специальном материале «Вечерней Москвы».