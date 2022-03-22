Хинштейн назвал бесперспективным введение ответственности за использование VPN

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Введение ответственности за использование VPN-сервисов не имеет перспективы. Об этом во вторник, 22 марта, заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

— Я считаю, что введение ответственности для пользователей за использование VPN неперспективно, с точки зрения результативности не даст никакого эффекта, кроме обратного, — цитирует депутата ТАСС.

Хинштейн отметил, что это частная точка зрения и если у правительства будет другое мнение, то законодатель будет готов ее обсуждать.

15 марта Хинштейн рассказал, что Роскомнадзор продолжит работу по блокировке VPN-сервисов. По словам депутата, надзорная служба не остановится на достигнутом и продолжит свою деятельность. В настоящее время работа около двадцати популярных VPN-сервисов уже ограничена. Причиной назвали помощь в получении доступа к недостоверной информации.

Резкий рост спроса на VPN-сервисы в России связан с блокировкой социальных сетей Facebook* и Instagram**, принадлежащих компании Meta***.