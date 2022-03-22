Эксперт перечислил самые популярные направления для путешествий по России

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Руководитель комитета по внутреннему туризму РСТ Илья Уманский заявил, что в настоящее время в условиях санкционных ограничений стоит начать путешествовать по России и открыть для себя направления внутреннего туризма.

В топ мест, которые жители России выбирают для отдыха внутри страны попали Краснодарский край, Крым, Ставропольский край, Московская и Ленинградская области. Также набирает популярность еще ряд направлений, которые ранее не пользовались большим спросом.

— Мы чувствуем спрос на Байкал, Алтай, Камчатку. К сожалению, этот спрос не выражается в больших турпотоках, потому что он ограничивается номерным фондом, которого сильно не хватает, — отметил он в комментарии ОСН.

Он также добавил, что по итогам прошлого года выросло число туристов в Дагестане, на Северном Кавказе, в Мурманской и Калининградской областях.

Уманский напомнил, что Ростуризм с 15 марта 2022 года возобновил продажи поездок по стране с туристическим кешбэком в 20 процентов. Акция направлена на то, чтобы сделать поездки по стране более доступными для россиян.

До этого были названы популярные направления внутреннего туризма на майские праздники.