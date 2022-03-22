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Фигуристка Медведева рассказала, какая награда вызвала у нее самые сильные эмоции

Ирина Игнатенко

Спорт
Фигуристка Медведева рассказала, какая награда вызвала у нее самые сильные эмоции
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Известная российская фигуристка Евгения Медведева рассказала поклонникам, какую награду она считает одной из самых эмоциональных в своей спортивной карьере.

Медведева пояснила, что пришла в фигурное катание в возрасте трех с половиной лет. За годы спортивной карьеры ей удалось завоевать немалое количество наград. Спортсменка призналась, что медаль на чемпионате мира в японском Сайтаме вызвала у нее особые чувства.

— Ровно три года назад. Бронза на чемпионате мира. Это одна из самых эмоциональных медалей в моей карьере, — рассказала фигуристка.

Она уточнила, что состязания проводились в Японии — в стране, которую, по словам Медведевой, любят фигуристы со всего мира, передает Nation News.

Ранее заслуженный мастер спорта РФ, продюсер ледового шоу, серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух оценил выступление Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Он выразил уверенность в том, что спортсменка сможет продолжить карьеру и одержит победу на следующей Олимпиаде. Он добавил, что Камила Валиева — одна из самых талантливых фигуристок.

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