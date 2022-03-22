Пресечена деятельность лаборатории, производившей десятки килограммов наркотиков в месяц

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Пресечена деятельность подмосковной лаборатории, производившей десятки килограммов наркотиков в месяц. Об этом во вторник, 22 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющейся информации, житель города Электросталь в частном доме, расположенном в городском округе Богородский Московской области, изготавливал мефедрон с целью его дальнейшей перевозки и сбыта на территории Приволжского федерального округа.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий во время производства очередной партии наркотиков злоумышленник был задержан сотрудниками транспортной полиции при участии коллег из ФСБ России и Росгвардии, — уточнила Волк.

Видео: МВД Медиа

Она добавила, что производственная мощность лаборатории составляла до десяти килограммов готовых наркотиков в месяц.

Кроме того, в Электростали полицейские нашли еще и подготовленный для реализации тайник-закладку с мефедроном массой почти полкилограмма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере».

Фигурант заключен под стражу.

14 марта в Пушкинском городском округе полицейские ликвидировали лабораторию, производившую более 100 килограммов мефедрона в месяц.

11 марта жителя Рязани задержали в Подмосковье с полкило мефедрона и гашиша.