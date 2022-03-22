Военно-спортивный фестиваль имени Суворова стартовал в Москве

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Россия, Москва, Ленинградский проспект, 39с1 Карта всех событий

Первый Всероссийский военно-спортивный фестиваль имени генералиссимуса А. В. Суворова стартовал в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента СМИ и рекламы во вторник, 22 марта.

Мероприятие проходит с 21 по 25 марта в крытом футбольно-легкоатлетическом комплексе ЦСКА по адресу Ленинградский проспект, дом 39, строение 1. Организатором фестиваля является АНО «Лига кадетского спорта».

16 марта сообщалось, что десятый спортивный фестиваль по сноуборду и горным лыжам пройдет 26 марта в Москве на территории спортивного комплекса «Лата-Трек». Мероприятие будет включать в себя соревнования в дисциплине слоупстайл.

Комплекс располагается по адресу Крылатская улица, дом 5. Состязания проводятся фондом развития молодежных видов спорта «Айрон Роуз» при поддержке Департамента спорта Москвы.

В тот же день сообщалось, что 16 гольф-туров проведут в Московской области в текущем году в рамках соглашения, подписанного областным комитетом по туризму и АНО «Международный центр гольф туризма». Регион является лидером в стране по количеству полей для гольфа и числу людей, увлекающихся этим видом спорта.