Более 12 тысяч москвичей сменили имена в ЗАГСах столицы в 2021 году

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы / Юлия Иванко

Россия, Москва, улица Бахрушина, 13 Карта всех событий

Столичный ЗАГС выдал почти 13 тысяч свидетельств об изменении имени, фамилии или отчества за 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба управления ЗАГС Москвы во вторник, 22 марта.

— В 2021 году в московских ЗАГСах услугу по перемене имени получили более 12,5 тысячи заявителей. Этот показатель вырос более чем на 40 процентов по сравнению с 2020 годом и более чем на 20 процентов по сравнению с 2019 годом. Кроме того, с февраля 2022 года стало удобнее получить услугу по перемене имени и сразу же поменять все необходимые документы, — передается в сообщении.

Для получения такой услуги, как уточняется, заявителю предоставляется на выбор 11 офисов ЗАГСа в центрах госуслуг «Мои документы». После выбора офиса следует проконсультироваться с сотрудниками ЗАГСа, которые окажут необходимую помощь по осуществлению предоставленных услуг.

Пресс-центр отмечает, что чаще всего в ЗАГСы поступают обращения по смене фамилии — 87 процентов от числа всех запросов за 2021 год. По словам заявителей, причиной становятся неблагозвучность фамилии, желание взять родственную фамилию, фамилию супруга или творческий псевдоним. Отмечаются случаи обращения в столичные офисы за сменой фамилии по породе своего питомца.

С конца января 2022 года узкоспециализированные услуги предоставляются в 11 офисах ЗАГСа в центрах госуслуг «Мои документы». Также можно обратиться за услугами по регистрации рождения и смерти, произошедших за пределами РФ, установления отцовства, расторжения брака, зарегистрированного уполномоченными органами иностранных государств. Также заявителю предоставляются услуги по перемене имени, истребованию личных документов с территории иностранных государств, регистрации усыновления (удочерения), восстановлению или аннулированию записи акта гражданского состояния.