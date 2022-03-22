Собянин утвердил пакет антикризисных мер для застройщиков и арендаторов городского имущества

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о мерах поддержки застройщиков и арендаторов городской недвижимости.

Так, арендаторы объектов нежилого фонда, находящихся в собственности Москвы, получат отсрочку до 31 декабря по уплате арендных платежей за второй квартал. При этом арендаторы земельных участков, предоставленных для целей строительства, получат беспроцентную отсрочку по арендной плате за первый год срока аренды земельного участка в части уплаты арендных платежей за второй квартал 2022 года сроком на шесть месяцев.

Аренда за земельные участки, оформляемые для проектирования и строительства объектов промышленно-производственного назначения, устанавливается в размере 1 рубля в год. Помимо этого, устанавливается мораторий на повышение в 2022 году ставок арендной платы за земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности Москвы.

Новые меры, как уточняется, призваны стабилизировать финансовое положение застройщиков, предприятий торговли и сферы услуг, а также организаций малого и среднего бизнеса, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

21 марта Собянин рассказал, что в Москве в ближайшие дни планируют запустить программы льготного кредитования предприятий пищевой и фармацевтической промышленности. Данные меры поддержки позволят помочь предприятиям пищевой промышленности и фармацевтики Москвы.

По словам главы города, на данном этапе идет совместная работа с правительством России, Министерством промышленности и Министерством сельского хозяйства, что даст возможность решить проблемные вопросы. При этом недавно правительство России решило субсидировать процентную ставку для промышленных системных предприятий.