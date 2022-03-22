Новое городское пространство в технике коллажирования появится на юге Москвы

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Южный административный округ, район Нагатино-Садовники Карта всех событий

В районе Нагатино-Садовники на юге Москвы появится новое городское пространство, которое будет организовано по принципу коллажирования. При планировании благоустройства территории на Нагатинской набережной, архитекторы вдохновились работами художницы Лизы Хохштейн. Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов во вторник, 22 марта.

Территория Нагатинской набережной составляет почти шесть километров, а ширина достигает около 220 метров.

— Использование лейтмотива волны, водной глади и ряби, бегущей по ней, позволит гармонично вписать проект в городскую среду. С помощью плитки двух тональностей, цветной и белой гальки, газона, кустарников и цветов, на территории планируется выложить волны, которые будто расходятся от реки, разливаются по набережной и формируют огромное панно в технике «коллаж», — добавил Кузнецов.

Фото: Москомархитектура

Проект представляет четыре башни переменой этажности, находящиеся на возвышении, которые объединены стилобатом. Территория станет открытой для граждан и будет перетекать в набережную Москвы-реки.

Благоустройство территории обещает жителям десять зон для разных видов досуга, в том числе петанку, амфитеатр, уютный внутренний двор без машин, огороженный пешеходной галереей, дворовую территорию со смотровой площадкой и накрытую перголой галерею, которая позволит укрыться от осадков и солнца.

Фото: Москомархитектура

Также на территории жилого комплекса планируются спортивные площадки и воркаут зоны. А для жителей в возрасте до трех лет будет сконструирована игровая площадка с качалками, балансирами, горками, расположенными на покрытии из морской гальки. Также предусмотрены площадки для детей старшего возраста.

В районе столицы Метрогородок появится 11-этажный дом по программе реновации в стиле модернизма. Соответствующий проект уже согласовали в Москомархитектуре.