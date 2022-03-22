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Неизвестный сообщил о «минировании» самолета, выполняющего рейс Москва — Ереван

Елена Самойлова

Происшествия
Неизвестный сообщил о «минировании» самолета, выполняющего рейс Москва — Ереван
Фото: moscow-live
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» самолета, выполняющего рейс Москва — Ереван. Об этом стало известно во вторник, 22 марта.

— В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании самолета, следующего рейсом Москва — Ереван, который должен прибыть в аэропорт пункта назначения, — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, в настоящее время на территории аэровокзала проводится соответствующая проверка. На работе аэропорта это не сказалось — Шереметьево продолжает функционировать в штатном режиме.

16 марта произошел похожий случай. На электронную почту аэропорта Шереметьево пришло сообщение об угрозе взрыва на борту самолета Минеральные Воды — Москва.

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