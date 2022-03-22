Неизвестный сообщил о «минировании» самолета, выполняющего рейс Москва — Ереван
В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» самолета, выполняющего рейс Москва — Ереван. Об этом стало известно во вторник, 22 марта.
— В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании самолета, следующего рейсом Москва — Ереван, который должен прибыть в аэропорт пункта назначения, — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.
По данным СМИ, в настоящее время на территории аэровокзала проводится соответствующая проверка. На работе аэропорта это не сказалось — Шереметьево продолжает функционировать в штатном режиме.
16 марта произошел похожий случай. На электронную почту аэропорта Шереметьево пришло сообщение об угрозе взрыва на борту самолета Минеральные Воды — Москва.