Астрологи рассказали, каких черт характера стыдятся разные знаки зодиака

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Каждому знаку зодиака присущи определенные черты характера, которые могут как помочь в работе над собой, так и загнать в тупик. Для одних это может быть чрезмерная чувствительность, для других — невольная манипуляция людьми. Telegram-канал «Астрология для всех» опубликовал список самых постыдных качеств для каждого из знаков зодиака.

Овен

Представители этого знака зодиака переживают из-за своего хвастовства. Они понимают, что не стоит рассказывать каждому встречному о своих успехах, но желание поделиться очередной победой слишком часто берет верх. Пускай Овны не из тех, кто будет восхвалять себя за любую мелочь, однако у них слишком много поводов для гордости.

Сам знак не любит и немного стыдится своего неумения оставаться в стороне. В моменты хвастовства он становится очень душевным, улыбчивым и «самой добротой».

Телец

Удивительно, но за своей броней спокойствия они прячут ранимое сердце. Вы могли сказать самую малую колкость Тельцу вчера или пять лет назад, сами забыть, но он все запомнит. Тельцы понимают, что люди способны сказать что-то сгоряча и не могут ничего с собой поделать. Представители этого знака зодиака никогда не скажут, что обижены. Они не любят эту черту характера, так как привыкли действовать рационально.

Близнецы

Подвешенный язык — и дар, и проклятье этого знака зодиака. Он не из стеснительных, его редко что способно смутить, но остановить собственный речевой поток порой не в силах. Близнецам сложно оставаться холодными и таинственными. Слишком часто приходится наступать на одни и те же грабли — высказать все что знает, а потом думать зачем он это сделал.

Рак

Многим известно, что Раки — самые сильные манипуляторы. Однако мало кто понимает, что этому знаку зодиака не слишком нравится это качество. Да, они знают как незаметно подтолкнуть окружающих к определенным поступкам, как извлечь из этого выгоду. Однако чаще всего пользуются этим во благо близких. В сложных ситуациях представители этого знака зодиака прибегают к манипуляции, но потом долго винят себя в этом.

Лев

Гордые снаружи и нежные внутри. Вот оно лучшее описание львов. Как бы они не пытались скрыть свою мягкую натуру, до слез восхититься красотой заката им ничего не помешает. Однако, когда вскрывается реальная натура, то Львам чаще всего безумно стыдно.

Дева

Девы невероятно гордятся своей всесторонней развитостью и умом. Однако вместе с интеллектом они получили и склонность к постоянному анализу и расчету, что им далеко не нравится. После общения с близкими или нового знакомства Дева может поймать себя на мысли, что в жизни нет элемента непредсказуемости. Удивить этот знак зодиака крайне трудно. Дева всегда получит ровно то, на что и так заранее рассчитывала, а потому радоваться подобным победам становится все труднее.

Весы

Весы добродушны и активны внешне. В отношениях стараются дать все и чуточку больше. Но они боятся одиночества. Весам очень тяжело открываться людям и поэтому каждый раз они продумывают запасные «планы побега». Мысль о душевной боли для Весов уже невыносима, поэтому всеми силами стараются ее избежать. Они понимают, что окружающие не заслуживают подобной холодности и отстраненности с их стороны, потому стыдятся собственной боязливости.

Скорпион

Гордость Скорпиона — принципиальность, но неумение прощать отягчает его жизнь. Под этот принцип могут попасть и самые близкие люди. Одна ошибка может перечеркнуть доверие и навсегда закрыть вход во внутренний мир Скорпиона. Но представители этого знака не так жестоки. Иногда они рефлексируют о потерянных возможностях, людях и ситуациях, которые уже не произойдут.

Стрелец

Стрельцы добры и общительны. Они всегда стремятся к справедливости, но сами не без греха. Когда Стрельца что-то раздражает, он пытается терпеть и адекватно реагировать, но сарказм и ругательства все равно прорываются через напускное равнодушие.

Козерог

Этот знак зодиака один из самых разборчивых по части выстраивания своего окружения. Если кто-то недотягивает до его уровня, то Козерог даст понять, что вам не по пути. Это касается и старых друзей. Даже самый верный друг может в одно мгновение изменить свой статус, если он не сможет расти вместе с козерогом. Это не всегда умышленное действие. Чаще всего они и сами не рады своему отдалению, пишет Telegram-канал.

Водолей

Водолеи не знают что такое стыд. Они живут по своим правилам и их особо не волнует — нравится кому-то эта черта или нет. Отсутствие стыда — главная проблема Водолея. Это мешает завести крепкие и продолжительные отношения.

Рыбы

Рыбы с трудом воспринимают критику. Они легко обманываются и готовы принимать информацию в той форме, что не сможет травмировать их психику. Стремясь к гармонии, они и сами могут что-то не договорить. Их очаровательная чувствительность и сентиментальность губительная для них самих.

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