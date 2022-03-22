Умер бывший вице-премьер Крыма Сергей Донич

Фото: Совет министров Республики Крым / CC BY 4.0

Бывший ректор Крымского федерального университета (КФУ), экс-вице-премьер Крыма Сергей Донич скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщил помощник чиновника Виктор Бридко во вторник, 22 марта.

— К сожалению, это правда. Сергея Донича не стало. Ночью ему стало плохо, — сказал ассистент.

Причиной смерти, уточнил Бридко, стал обширный инфаркт. Доничу было 60 лет, он начал карьеру как медбрат отделения анестезиологии и реанимации Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко, отмечает РИА Новости.

Донич возглавлял с 2002 по 2011 год минздрав Автономной республики Крым (АРК). С декабря 2011 года по февраль 2014-го занимал пост первого вице-спикера Верховного совета АРК.

Во время «Крымской весны» он занял пост вице-премьера правительства и курировал сферу здравоохранения. При этом с октября 2014-го по август 2017 года занимал пост ректора КФУ.

В различные годы Донич был награжден почетными званиями «Заслуженный врач Автономной республики Крым» и «Заслуженный врач Украины», а также орденами «За заслуги» III степени и «За верность долгу» за заслуги в период организации общекрымского референдума в 2014 году.