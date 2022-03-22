Мужчина выманил у столичной пенсионерки 400 тысяч рублей за «чудо-лекарство»

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Россия, Москва, Ферганская улица Карта всех событий

Мужчина выманил у столичной пенсионерки 400 тысяч рублей за лекарство от редкой болезни. Об этом во вторник, 22 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, в отделение полиции обратилась 46-летняя гражданка с заявлением о том, что ее мать стала жертвой телефонных мошенников.

По словам женщины, ее маме позвонил неизвестный, представившись врачом поликлиники. Он заявил, что у нее (пенсионерки — прим. «ВМ») выявили редкое заболевание крови и нужно начать дорогостоящее лечение как можно быстрее.

Напуганная женщина согласилась. Позже в ее квартиру на улице Ферганской пришел мужчина от «врача». Пожилая женщина передала ему 400 тысяч рублей. Взамен злоумышленник отдал ей медицинский пузырек с неопознанной жидкостью.

Спустя некоторое время пенсионерка поняла, что ее обманули. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

18 марта стало известно, что злоумышленники сумели похитить у пожилой жительницы города с ее банковского счета более 850 тысяч рублей.