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Прокуратура взяла на контроль проверку по факту получения мужчиной ножевого ранения в Новой Москве

Анастасия Колоскова

Происшествия
Прокуратура взяла на контроль проверку по факту получения мужчиной ножевого ранения в Новой Москве
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

Столичная прокуратура проконтролирует проверку по факту потасовки в Сосенском, в результате которой один человек получил ножевые ранения. Об этом в среду, 23 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

— Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой органами полиции, по факту получения мужчиной телесных повреждений в Новой Москве, — говорится на официальном сайте прокуратуры.

До этого сообщалось, что вечером 22 марта во дворе жилого комплекса на Скандинавском бульваре в Новой Москве произошла драка. На место происшествия оперативно прибыли полицейские и скорая помощь. Заметив автомобили полиции, участники драки разбежались, некоторые попытались скрыться в подъездах домов.

В пресс-службе столичной полиции сообщили, что информация о конфликте в поселении Сосенское поступила в 21:20. Прибывшие на место полицейские обнаружили пострадавшего предположительно с ножевым ранением, которого на скорой помощи отвезли в больницу. Правоохранители проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, которые направлены на установление, розыск и задержание лиц, причастных к происшествию.

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