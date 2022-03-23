Сергей Собянин рассказал о реализации программы «Мой район» в западном округе в 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, парк культуры и отдыха Фили Карта всех событий

Шесть современных общественных пространств будут обустроены до конца года в Западном административном округе Москвы в рамках программы «Мой район». Об этом в среду, 23 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Речь идет о благоустройстве детского парка «Фили», территории на улице Авиаторов, новой скейт-площадки в Парке 60-летия Октября и трех пешеходных маршрутов — от улицы Доктора Гааза до проспекта Вернадского, от детской поликлиники № 130 до станции метро «Пионерская» и маршрут в районе ТПУ «Аминьевское», пояснил глава города.

Помимо этого, на территории ЗАО приведут в порядок 12 школьных территорий — школ №814, №875, №2101, 1195, 1400, 1434, 1457, 37, 1486 имени адмирала Кузнецова и образовательного центра «Протон».

— Корни любого проекта благоустройства тянутся к просьбам и пожеланиям москвичей. После реализации этих пожеланий у горожан появляются новые комфортные места для отдыха и уютные прогулочные маршруты, а юные москвичи получают дополнительные возможности для занятия спортом и подвижными играми. В этом и есть одна из главных задач программы «Мой район», — отметил мэр.

Так, по его словам, в любимом горожанами старинном московском парке «Фили», открытом еще в 1936 году, специалисты обновят инфраструктуру и создадут новые спортивные зоны — скейт-парк и памп-треки. Здесь также появится пространство для разного рода мероприятий. В парке приведут в порядок входные группы, проложат новые дорожки, разобьют газоны и цветники, оборудуют дорожку для велосипедистов и конную тропу. Кроме того, в нем откроют биостанцию из двух теплиц и площадку для кинологической школы.

В Тропарево-Никулине благоустроят пешеходный маршрут от улицы Доктора Гааза до проспекта Вернадского, которым каждый день пользуются тысячи горожан. Обновления коснутся и спортивных объектов школы № 875 и дворов, где увеличится количество парковочных мест.

В районе Очаково-Матвеевское обустроят новый пешеходный маршрут, который обеспечит удобные подходы к ТПУ «Аминьевское». Здесь отремонтируют тропиночную сеть и дорожное покрытие в проездах, а также увеличат количество зелени, малых архитектурных форм и светильников. Будут установлены новые детские и спортивные площадки.

Сергей Собянин добавил, что на территории школы № 814 на улице Матвеевской также отремонтируют дорожки и обновят системы освещения и озеленения. Кроме того, здесь приведут в порядок все спортивные площадки, школьный стадион и обустроят новую площадку с волейбольным полем, площадкой для стритбола и спортивным многофункциональным комплексом. Школе также подарят новый футбольный стадион с легкоатлетическим сектором, площадку для игр в баскетбол, волейбол, настольный теннис и др.

В Солнцеве изменения ждут озелененную территорию на улице Авиаторов. Здесь отремонтируют тротуары и дорожки, а также высадят новые деревья и кустарники и обустроят цветники, модернизируют детские площадки и спортивные зоны.

В районе оборудуют современные волейбольные, футбольные, хоккейные и другие площадки и проложат дорожки из акрилового покрытия для любителей покататься на самокатах, беговелах и роликах. Также в районе создадут современную скейт-площадку в Парке 60-летия Октября.

В районе Фили-Давыдково будет обновлен пешеходный маршрут через улицу Кастанаевскую — от детской поликлиники № 130 до станции метро «Пионерская». Вместе с ним обновят дворы домов между улицами Пивченкова и Кастанаевской.

Мэр уточнил, что с 2011 года в столице благоустроили 441 улицу и общественное пространство общей протяженностью почти 400 километров. В 2022 году работы коснутся еще 56 объектов.

Он добавил, что в центре реконструируют исторические кварталы Арбата, Басманного района и Хамовников, переулки между Тверской и Большой Никитской, территорию в районе площади Павелецкого вокзала, а также Конюшковскую улицу. Благоустройство коснется Волоколамского шоссе и Ленинского проспекта на участке от Садового кольца до Университетского проспекта.