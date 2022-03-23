Московская промышленность сможет арендовать землю за один рубль в год

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Промышленные предприятия Москвы смогут арендовать земельный участок по льготной ставке один рубль в год. Об этом в среду, 23 марта, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

— Они (промышленные предприятия — прим. «ВМ») смогут арендовать землю для строительства новых производств и реконструкции существующих объектов за один рубль в год. Это позволит бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции, — рассказал заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Льготная ставка распространяется на весь срок действия договора аренды для масштабных инвестиционных проектов (МаИП) при смене цели использования участка под строительство и при предоставлении земельных участков для завершения строительства промышленных объектов.

Статус МаИП могут получить инвестиционные проекты, направленные на увеличение количества рабочих мест и поддержание экономики Москвы. Для них город выделяет землю без проведения торгов, однако при оформлении договора аренды участка для реализации МаИП необходимо решение Градостроительно-земельной комиссии столицы.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества города Максим Гаман отметил, что за 2020–2021 годы было принято решение о предоставлении земли под строительство для 23 промышленных объектов, передает официальный сайт мэра Москвы.

21 марта мэр города Сергей Собянин рассказал, что в Москве в ближайшие дни планируют запустить программы льготного кредитования предприятий пищевой и фармацевтической промышленности. Данные меры поддержки позволят помочь предприятиям пищевой промышленности и фармацевтики Москвы.