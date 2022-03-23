Сергей Собянин выделил грант на увеличение производства салатов и других зеленых культур

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Столичное правительство выделило грант на развитие производства свежих салатов и других зеленых культур в размере 350 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Средства получит компания «РусЭко», которая владеет единственным промышленным агрокомплексом в пределах МКАД. Ее вертикальная ферма находится на Каширском шоссе, в зданиях, где некогда располагалась табачная фабрика.

Компания представляет собой предприятие полного цикла. Его специалисты сеют семена, выращивают и собирают урожай, упаковывают его и доставляют потребителям. В формате непрерывного цикла ферма производит пряные травы и микрозелень и мелколистовые салаты (беби-лифы). Их выращивают без использования пестицидов и других ядохимикатов.

На предприятии работает лаборатория, контролирующая качество продукции. Также там ведутся разработки новейших технологий производства, включая селекцию семян.

Настоящий объем производства составляет до 25 тонн урожая в месяц. Грант позволит компании увеличить производственные мощности до 100 тонн в месяц, что потенциально сможет заместить выпадающий импорт зеленых культур, пишет официальный сайт мэра Москвы.

21 марта мэр города Сергей Собянин рассказал, что в Москве в ближайшие дни планируют запустить программы льготного кредитования предприятий пищевой и фармацевтической промышленности. Данные меры поддержки позволят помочь предприятиям пищевой промышленности и фармацевтики Москвы.