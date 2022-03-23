Жителям Петербурга рассказали, когда снизятся цены на корюшку

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В Петербурге начали продавать корюшку с разнообразным ценовым диапазоном. В разных торговых точках города можно найти рыбу по цене от 300 до 1600 рублей за килограмм. Тем не менее довольно высокая стоимость не останавливает любителей местной рыбы от покупок.

Самая высокая цена за килограмм корюшки зафиксирована на Мальцевском рынке, но и здесь есть спрос на этот вид продукции.

Ожидается, что цены на корюшку снизятся после того, как лед на Ладоге тронется, рыба начнет клевать активнее, на прилавках ее станет больше. При этом позднее городской Комитет по промышленной политике и торговле определит перечень мест, где будет происходить продажа рыбы.

В прошлом году официальные точки по продаже корюшки начали работать с 15 апреля, передает издание «Невские новости».

До этого диетолог Алексей Калинчев объяснил, чем опасны суши и роллы. Употребление суши и роллов с сырой рыбой в составе может привести к заражению паразитами. По его словам, проблема заключается в том, что такие блюда не подвергаются термической обработке.