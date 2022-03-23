«Очень сложно вылечить»: диетолог объяснил, чем опасны суши и роллы

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Употребление суши и роллов с сырой рыбой в составе может привести к заражению паразитами. Об этом сообщил эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев.

Проблема в том, что такие блюда не подвергаются термической обработке, пояснил он.

— То есть вы едите сырую рыбу на свой страх и риск. Потом очень сложно все вылечить с учетом того, что инфекционистов-паразитологов очень мало, очень плохая лабораторная диагностика и выявлять наличие паразитов сложно, — предупредил врач в интервью порталу Ura.ru.

Терапевт, врач общей практики Лариса Алексеева рассказала, что нейтрализовать паразитов в японском блюде в некоторой мере помогают имбирь и васаби.

— Если люди находятся на диете, у них есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то васаби и имбирь им нежелательны. Им лучше употреблять горячие, обработанные роллы, овощные или с вареными продуктами, — сообщила медик.

Врач-диетолог Анжела Тарасенко рассказала, как правильно выбирать мясо. Она считает, что предпочтение лучше отдать парному мясу, так как при разморозке мяса распадаются волокна, из-за чего продукт становится суше.