Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог дала советы, как выбрать свежее мясо

Анна Михалюк

Общество
Диетолог дала советы, как выбрать свежее мясо
Фото: Pixabay

Врач-диетолог Анжела Тарасенко рассказала, как правильно выбирать мясо.

Она считает, что предпочтение лучше отдать парному мясу, так как при разморозке мяса распадаются волокна, из-за чего продукт становится суше.

— В Европе повторно замороженное мясо не применяют в пищу. Учтите, что мясо молодых животных более светлое, розовое, будет быстрее готовиться, а старых — более темного. Мясо молодых животных имеет жир белого цвета, а старых — желтоватого. Если надавливаете на продукт, то образовавшаяся ямка должна быстро расправиться. Если это не происходит, то мясо залежавшееся, — сказала эксперт в интервью для YouTube-канала RTVI.

Нередко продавцы идут на хитрость. По словам Тарасенко, они обкалывают мясо кровью животного или водой, чтобы оно стало тяжелее, замораживают его и продают. Птицу перед продажей отбеливают при помощи специальных веществ, чтобы она имела товарный вид. Чтобы это проверить, иногда достаточно просто понюхать продукт.

— Когда вам продают домашних курочек, которые ярко-желтого цвета, их красят шафраном. Лучше все покупать мясо у знакомого фермера, — рассказала диетолог.

В связи с этим врач рекомендует покупать рыбу, с которой проделать подобные манипуляции, как с мясом, невозможно.

Эксперты назвали витамины, которые необходимы человеку для нормальной работы нервной системы.

Читайте также:
Правильное питание Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вне времени и пространства

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вместо доллара пора покупать юань

Все мнения
О проекте