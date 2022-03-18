Диетолог дала советы, как выбрать свежее мясо

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Врач-диетолог Анжела Тарасенко рассказала, как правильно выбирать мясо.

Она считает, что предпочтение лучше отдать парному мясу, так как при разморозке мяса распадаются волокна, из-за чего продукт становится суше.

— В Европе повторно замороженное мясо не применяют в пищу. Учтите, что мясо молодых животных более светлое, розовое, будет быстрее готовиться, а старых — более темного. Мясо молодых животных имеет жир белого цвета, а старых — желтоватого. Если надавливаете на продукт, то образовавшаяся ямка должна быстро расправиться. Если это не происходит, то мясо залежавшееся, — сказала эксперт в интервью для YouTube-канала RTVI.

Нередко продавцы идут на хитрость. По словам Тарасенко, они обкалывают мясо кровью животного или водой, чтобы оно стало тяжелее, замораживают его и продают. Птицу перед продажей отбеливают при помощи специальных веществ, чтобы она имела товарный вид. Чтобы это проверить, иногда достаточно просто понюхать продукт.

— Когда вам продают домашних курочек, которые ярко-желтого цвета, их красят шафраном. Лучше все покупать мясо у знакомого фермера, — рассказала диетолог.

В связи с этим врач рекомендует покупать рыбу, с которой проделать подобные манипуляции, как с мясом, невозможно.

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