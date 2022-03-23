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Мошенники украли данные пенсионерки и сняли с ее счета более 300 тысяч рублей. Об этом в среду, 23 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, 22 марта в полицию обратилась гражданка 1939 года рождения. Она рассказала, что 18 марта ей позвонила незнакомка и представилась сотрудницей банка.

Женщина выманила у пенсионерки личные данные и реквизиты карты, после чего с банковского счета пожилой жительницы столицы снялось 320 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная в крупном размере с банковского счета» — прим. «ВМ»).

18 марта стало известно о том, что злоумышленники украли с банковского счета московской пенсионерки более 850 тысяч рублей.