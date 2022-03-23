Пользователи МЭШ более полумиллиона раз использовали тесты для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

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Выпускники и обучающиеся столичных образовательных учреждений более полумиллиона раз использовали интерактивные приложения и тесты для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в Московской электронной школе (МЭШ). Об этом в среду, 23 марта, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки города.

Всего в МЭШ собрано более десяти тысяч образовательных материалов. Чаще всего для подготовки к ОГЭ школьники выбирают тесты и интерактивные приложения по таким предметам, как география, английский язык и информатика, к ЕГЭ преимущественно готовились по таким дисциплинам, как русский и английский языки.

Лучше усвоить материал помогают виртуальные лаборатории и раздел «Самодиагностика», куда можно попасть через сервис «Электронный дневник».

Примечательно, что готовиться к экзаменам с помощью МЭШ могут не только столичные граждане, но и жители других регионов России. За помощью к порталу обратились более тридцати тысяч не москвичей, передает официальный сайт мэра столицы.

Выпускники столичных образовательных учреждений с помощью МЭШ могут изучить информацию, необходимую для успешной сдачи экзаменов, и сохранить психологическое здоровье. Например, с помощью различных приложений и сценариев классных часов школьники смогут управлять собственным поведением, а также формировать личное и профессиональное будущее.