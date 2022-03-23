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Пенсионерки из Подмосковья лишились крупной суммы денег поверив лжеполицейскому

Елена Самойлова

Происшествия
Пенсионерки из Подмосковья лишились крупной суммы денег поверив лжеполицейскому
Фото: Pixabay

Две пожилые женщины оказались обмануты мошенником в Подмосковье. Об этом в среду, 23 марта, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным представителя ведомства, в полицию обратились две пенсионерки в возрасте 75 и 85 лет. Женщины рассказали, что им звонили неизвестные, представляясь их внучками и сообщая о ДТП, в которых оказались замешаны.

Затем трубку брал какой-то мужчина и убеждал пенсионерок передать ему деньги, чтобы он помог урегулировать вопрос об уголовной ответственности «виновниц».

— Позже домой к потерпевшим приходил мужчина и забирал деньги, — рассказала Петрова.

Она добавила, что общий материальный ущерб составил 200 тысяч рублей.

По подозрению в мошенничестве задержан 32-летний уроженец Нижегородской области. Полицейские установили, что мужчина уже имеет судимость.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, он находится под стражей.

21 марта мужчина отобрал у пенсионерки 270 тысяч рублей на улице в Балашихе и попал на видео.

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