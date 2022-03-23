Неизвестный избил и обокрал пенсионера в Таганском районе Москвы

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улица Сергия Радонежского, дом 4. Карта всех событий

Неизвестный обокрал и избил пенсионера в возрасте 66-ти лет в Таганском районе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел во вторник, 22 марта. В этот день в ОМВД по Таганскому району столицы поступило обращение по факту драки в общественном месте по адресу улица Сергия Радонежского, дом 4.

К приехавшим на место инцидента полицейским обратился пенсионер, который рассказал, что ранее он сделал замечание группе граждан, которые распивали алкоголь. Замечание не понравилось одному из мужчин и он нанес пенсионеру телесные повреждения и украл у него телефон, крестик, документы и очки.

После конфликта пенсионера госпитализировали в больницу с предварительно установленными сотрясением мозга, гематомами и закрытой черепно-мозговой травмой.

По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 40-летнего гражданина.

Еще один инцидент произошел 11 марта в Подмосковье. В многоквартирном доме в Домодедове мужчина разбил топором стекло помещения, в котором находилась консьерж. Женщина испугалась и вызвала правоохранителей. Сотрудники полиции прибыли на место, а мужчина с топором начал угрожать им, после чего заперся у себя в квартире.