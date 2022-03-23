Астрологи рассказали, что любят скрывать все знаки зодиака

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Астрологи рассказали, какую информацию о себе предпочитают не разглашать разные знаки зодиака.

По словам специалистов по звездному небу, Овны любят делать вид, что на их мнение никто не может повлиять.

Тельцы, в свою очередь, любят держать в секрете свои романтические отношения. Этот знак предпочитает не распространяться о своей личной жизни.

Близнецы часто не показывают свое истинное отношение к людям. Они могут мило общаться даже с теми, кого искренне ненавидят.

Раки предпочитают прятать от посторонних глаз буквально все. Они никому не рассказывают о своей личной жизни и о бытовых проблемах.

Львы любят скрывать от своих знакомых тот факт, что они не слишком уверены в своих силах. Представители этого знака любят казаться смелее, чем они есть на самом деле.

Девы не рассказывают окружающим о своих планах и амбициях. Они предпочитают вести скрытный образ жизни и часто умалчивают о своих намерениях.

Прятать свои пристрастия и скрытые желания любят Весы. Этот знак умеет скрывать свои чувства и тайные порывы.

Скорпионы часто обращаются к близким за помощью, однако позже предпочитают скрывать, что им кто-либо помогал.

Стрельцы часто утаивают от друзей свои хобби, которые связаны с оккультизмом и эзотерикой. Однако бытовые проблемы этот знак скрывает неохотно и любит выражать свои эмоции напрямую.

Козероги часто стыдятся своего материального положения. Они всегда хотят быть успешнее, чем они есть на самом деле.

Водолеи любят делать вид, что испытывают эмпатию к окружающим, в то время как на самом деле они ничего не чувствуют. Этот знак умеет изображать сострадание и неравнодушие.

Рыбы умеют скрывать свои страхи и фобии. Они стараются не подавать виду даже тогда, когда вот-вот впадут в панику, передает Пятый канал.