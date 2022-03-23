Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт скончалась в возрасте 84 лет

Полина Долганова

В мире
Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт скончалась в возрасте 84 лет
Фото: Zuma\TASS

Бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Мадлен Олбрайт скончалась в возрасте 84 лет. Об этом в среду, 23 марта, сообщил глава пресс-службы американского Госдепа Нед Прайс.

Он добавил, что президент США Джо Байден и нынешний госсекретарь Энтони Блинкен получили новости о смерти экс-политика, находясь на борту самолета, который направлялся в Европу, передает ТАСС.

Олбрайт родилась в Чехии 15 мая 1937 года. Она была первой женщиной, которая смогла занять должность руководителя американского внешнеполитического ведомства. На своем посту она работала в период с 1997 по 2001 год.

Америка Смерть США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Несет меня лиса

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Трезвость — норма жизни

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем врачу особый статус

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Все мнения
О проекте