Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт скончалась в возрасте 84 лет

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Бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Мадлен Олбрайт скончалась в возрасте 84 лет. Об этом в среду, 23 марта, сообщил глава пресс-службы американского Госдепа Нед Прайс.

Он добавил, что президент США Джо Байден и нынешний госсекретарь Энтони Блинкен получили новости о смерти экс-политика, находясь на борту самолета, который направлялся в Европу, передает ТАСС.

Олбрайт родилась в Чехии 15 мая 1937 года. Она была первой женщиной, которая смогла занять должность руководителя американского внешнеполитического ведомства. На своем посту она работала в период с 1997 по 2001 год.