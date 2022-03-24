Горячая линия столичного Управления Роспотребнадзора начала работать круглосуточно

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Горячая линия Управления Роспотребнадзора по Москве перешла на круглосуточный режим работы. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Горячая линия столичного Управления Роспотребнадзора начала работать с использованием многоканальной телефонии. Теперь москвичи и гости столицы смогут получить подробные консультации по вопросам защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия в круглосуточном режиме, — говорится в сообщении пресс-службы.

В основном к специалистам обращаются по вопросам возврата купленных в интернете товаров и средств за туристические путевки, предъявляют претензии по технически сложному товару плохого качества и по поводу прививок и рекламы платных медицинских услуг.

Операторы ежедневно консультируют более 300 человек в сутки. Телефон горячей линии: +7 495 687-36-60, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что врачи столичного телемедицинского центра провели 2,8 миллиона консультаций за два года. При этом 2,2 миллиона обращений поступило по поводу коронавируса.