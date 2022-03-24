Москва выставила на продажу более 300 машино-мест в восьми округах

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Более 300 машино-мест выставили на аукцион в восьми округах Москвы. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что больше всего объектов представлено на северо-западе города (150). Принять участие в торгах могут как обычные горожане, так и индивидуальные предприниматели.

— Приобретение машино-мест напрямую у города пользуется спросом у жителей столицы. В 2021 году на торгах было реализовано более 6,5 тысячи парковочных мест, а средний уровень конкуренции составил четыре участника на лот, — рассказал Владимир Ефимов.

По его словам, в первые два месяца текущего года прошли аукционы по 1238 объектам. В настоящее время Москва предлагает 306 машино-мест, площадь которых варьируется от 11,2 до 23,6 квадратного метра. Заммэра уточнил, что цена за «квадрат» стартует от 17 до 97 тысяч рублей.

Представленные места расположены на многоуровневых наземных и подземных парковках. В Западном административном округе выставлено 77 лотов, в Северо-восточном — 37, в Восточном — 25, в Юго-западном — 13. Еще два парковочных места можно приобрести в центре Москвы и по одному — на юге и юго-востоке, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что продлить абонементы на парковки со шлагбаумом в столице можно до 26 марта.