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Бывшей типографии «Красный пролетарий» в Москве присвоили статус технопарка

Георгий Соланович

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Бывшей типографии «Красный пролетарий» в Москве присвоили статус технопарка
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Краснопролетарская улица, 16с3 Карта всех событий

Бывшая типография «Красный пролетарий» получила статус технопарка и теперь имеет право на получение налоговых льгот. Об этом в четверг, 24 марта, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

«Красный пролетарий» занимается полиграфической деятельностью, а также выпуском учебной и научной литературы и разработкой ПО в сфере образования. Статус технопарка позволит ему снизить налоговую нагрузку до 25 процентов.

Резиденты технопарка — 10 компаний, среди них крупнейшее российское специализированное издательство учебной и педагогической литературы «Просвещение», дизайнерская и полиграфическая компания «Репаблика» и полиграфическая компания «Просвещение-Союз».

Более того, технопарк тестирует новые образовательные технологии, средства обучения и методы ведения образовательной деятельности, а в образовательно-исследовательском пространстве «Моя Москва» дети занимаются изучением истории столицы. Постоянные посетители музея — школьники и студенты вузов, передает официальный сайт мэра Москвы.

18 марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки бизнеса с помощью инвестиционного портала Москвы.

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