«Придется утеплиться»: синоптики предупредили об изменчивой погоде в Москве на выходных

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Выходные принесут изменения в погоде: москвичам и жителям Подмосковья стоит ждать похолодания, облачности и осадков. Об этом «Вечерней Москве» рассказал метеоролог Александр Шувалов.

Уже в пятницу в Москве произойдет незначительное понижение температуры воздуха, станет облачно. Возможен небольшой дождь, отметил специалист.

В выходные, по прогнозам специалистов, непогода усилится.

— Дожди прибавят в силе в субботу. А в воскресенье мы будем наблюдать мокрый снег и довольно резкий, порывистый ветер более 15 метров в секунду, — поделился Шувалов.

Однако арктический циклон пойдет на пользу жителям столицы. В ближайшее время горожанам придется немного утеплиться, но дышать станет гораздо легче, считает специалист.

— Изменение в погоде будет во благо. Циклон, который сейчас зарождается на северо-западе, принесет арктический воздух, а он в свою очередь сделает воздух в столице гораздо чище. Так что выходные — это надежда на свежую струю, — объяснил эксперт.

Предварительные прогнозы показывают, что тепло должно вернуться в Москву и Подмосковье уже через пять–семь дней, заверил собеседник «ВМ».