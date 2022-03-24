Движение транспорта ограничат на улице Горбунова на западе Москвы
На нескольких участках улицы Горбунова на территории Можайского района Западного административного округа Москвы временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Ограничения будут действовать с 1 апреля 2022 года до 31 мая 2023 года. Они связаны с проведением работ по строительству инженерных сетей, говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».
Подробнее с участками, где движение будет ограничено, можно ознакомиться в инфографике.
До этого стало известно, что движение транспорта будет ограничено на улицах Липецкая и Борисовские Пруды в связи с проведением дорожных работ и строительством инженерных сетей соответственно. Так, движение на Липецкой улице от Загорьевского проезда до МКАД будет ограничено с 20 марта по 5 декабря круглосуточно. С 25 марта будет ограничено движение на ряде участков улицы Борисовские Пруды, с 15 июня — на участке дублера Каширского шоссе (в сторону центра).