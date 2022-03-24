Движение транспорта ограничат на улице Горбунова на западе Москвы

Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Горбунова Карта всех событий

На нескольких участках улицы Горбунова на территории Можайского района Западного административного округа Москвы временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ограничения будут действовать с 1 апреля 2022 года до 31 мая 2023 года. Они связаны с проведением работ по строительству инженерных сетей, говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Подробнее с участками, где движение будет ограничено, можно ознакомиться в инфографике.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

До этого стало известно, что движение транспорта будет ограничено на улицах Липецкая и Борисовские Пруды в связи с проведением дорожных работ и строительством инженерных сетей соответственно. Так, движение на Липецкой улице от Загорьевского проезда до МКАД будет ограничено с 20 марта по 5 декабря круглосуточно. С 25 марта будет ограничено движение на ряде участков улицы Борисовские Пруды, с 15 июня — на участке дублера Каширского шоссе (в сторону центра).