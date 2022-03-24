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«Выгодная ниша»: появится ли в России торговая сеть с фиксированными ценами

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Выгодная ниша»: появится ли в России торговая сеть с фиксированными ценами
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

24 марта в России предложили создать государственные торговые сети с фиксированными ценами на товары первой необходимости. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Готовы ли власти заняться воплощением проекта и нужны ли такие сети россиянам на самом деле, «Вечерняя Москва» узнала у первого вице-президента общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павла Сигала.

По мнению эксперта, вполне возможно, что решение о создании подобной сети будет принято. Он отметил, что у России есть ресурсы на ее реализацию. Новый бренд магазинов с фиксированными ценами на товары первой необходимости может стать выгодной нишей для предпринимателей, считает Сигал.

— Целесообразность развития этого проекта есть: для предпринимателя это выгодная ниша и пониженная конкуренция. Конечно, с одной стороны, это расходы на маркетинг, аренду складов и помещений, новые контракты и выстраивание цепочек логистики. Но с другой — это возможность продавать продукты по более выгодной цене и повышать лояльность граждан к новой сети, — разъяснил эксперт.

На сегодняшний день в стране достаточно много торговых сетей, которые торгуют товарами первой необходимости. Однако есть все шансы создать конкуренцию этим популярным ретейлам: для этого нужно грамотно применить эффективные маркетинговые инструменты, заметил Сигал.

Как правило, магазины фиксированных цен получают прибыль за счет большого оборота. Притом разница между закупочной ценой и стоимостью товаров для потребителей незначительна.

— Фиксированная цена для потребителя складывается прежде всего из фиксированной закупочной стоимости товара. Это долгосрочные контракты на поставку с заложенной в итоговую стоимость логистикой. Традиционно магазины фиксированных цен собирают ассортимент из товаров с очень низкой закупочной стоимостью. Они получают основную выручку за счет большого оборота, а не за счет разницы между закупкой и итоговой реализацией, — рассказал собеседник «ВМ».

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