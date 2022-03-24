ФАС возбудила антимонопольное дело против «Магнита» и «Пятерочки»

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Ретейлеры «Магнит» и «Пятерочка» стали фигурантами антимонопольного дела ФАС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 24 марта.

— В ходе проверки было установлено, что на складах торговых сетей достаточно сахара-песка для удовлетворения спроса в розничных магазинах «Пятерочка» и «Магнит» Воронежской области. При этом в период с 9 по 21 марта 2022 года в магазинах фиксировалось его отсутствие в продаже, — говорится в сообщении.

Организации, как считает регулятор, поддерживали ажиотажный спрос, синхронно не поставляя товары в магазины. Соглашения между конкурентами, приводящие к установлению или поддержанию цен, запрещены в соответствии с законом о защите конкуренции, напомнили в ведомстве.

Из-за этого Воронежское УФАС возбудило в отношении предприятий антимонопольное дело. Им грозят оборотные штрафы в случае установления вины, отмечается на сайте ФАС.

15 марта Генпрокуратура получила информацию о росте стоимости сахара в 26 субъектах России. В связи с этим прокурорам этих регионов поручено проверить законность действий таких юридических лиц.