Главархив рассказал о певице Клавдии Шульженко

Клавдия Шульженко / Фото: Википедия

24 марта исполняется 116 лет со дня рождения Клавдии Шульженко. Главархив рассказал о жизни и творческом пути певицы.

Клавдия Шульженко родилась в Харькове. Уже в школьные годы она уверенными шагами шла по пути к мечте — кино и сцене. Девушка с большим мастерством исполняла старинные романсы и народные песни. В 1923 году ее приняли в труппу Харьковского драматического театра. Через два года Клавдия попала в харьковский Краснозаводский драматический театр. С 1928 года Шульженко стала выступала на сцене Ленинградского мюзик-холла.

Особую известность артистка приобрела как непревзойденный мастер лирического репертуара. Грампластинки с записями ее исполнения сейчас входят в золотой фонд классики отечественной эстрады. Среди них — «Утомленное солнце» Ежи Петерсбурского на слова Иосифа Альвека, «Дружба» Владимира Сидорова на слова Андрея Шмульяна, «Руки» Ильи Жака на слова Василия Лебедева-Кумача, «Записка» Николая Бродского на слова Павла Германа, «Три вальса» Александра Цфасмана на слова Людмилы Давидович и Виктора Драгунского и многие другие.

В военные годы певица работала в составе культурно-просветительской бригады Ленинградского фронтового джаз-ансамбля, где дала несколько сотен концертов. В то время исполнительница для советских бойцов стала символом нежности, верности и надежды. Уходя на задание, солдаты пели «Давай закурим», «Синий платочек» и «Друзья-однополчане».

В Главархиве сохранился альбом с афишей и программами триумфальных выступлений Шульженко, фотоснимки певицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

23 марта открылась онлайн-выставка «Газетные истории». Она рассказывает об истории типографии Ивана Сытина, одного из самых известных российских издателей XX века.