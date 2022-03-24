Движение на участках 14-го километра МКАД перекроют ночью с 4 по 17 апреля

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 14-й километр Карта всех событий

В период с 4 по 17 апреля в ночное время будет перекрыто движение на участках МКАД в районе пересечения с улицей Верхние Поля. Об этом в четверг, 24 марта, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что движение будет перекрываться с 2:00 до 2:20 и с 3:40 до 4:00.

— В ночное время с 4 по 17 апреля будет перекрыто движение на нескольких участках 14 километра МКАД. Это связано проведением строительных работ на пересечении МКАД с улицы Верхние Поля, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, с 12 марта по 20 апреля ограничат движение транспорта на участке 27-го километра МКАД. Данное решение было принято в связи с проведением строительных работ.

Также стало известно об изменении схемы движения на Лобненском шоссе в районе мостового перехода через реку Мещериху из-за начала ремонтных работ. Согласно плану, они должны завершиться в 2022 году. Изменения в схеме движения вступили в силу с 18 марта.