Эксперт предупредила об опасности VPN

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Директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде, самостоятельного структурного подразделения ГРЧЦ Людмина Куровская считает, что сервисы VPN могут нанести больше вреда, чем пользы.

Так, например, при их использовании у человека существуют некоторые риски. Например, вред может принести сама информация, размещаемая на заблокированном ресурсе.

— Когда государственные органы принимают решение о блокировке интернет-сайтов, они руководствуются тем, что на них содержится запрещенная для распространения информация, — рассказала эксперт в беседе с газетой «Известия».

Куровская подчеркнула, что при установке VPN необходимо серьезно задуматься о том, не принесет ли это больше вреда, чем пользы.

— Согласно отчету Top10VPN, из 150 самых популярных VPN-приложений, разработанных для устройств на базе Android, 18 процентов при сканировании содержали признаки наличия «вирусов», — заключила специалист.

15 марта глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал, что Роскомнадзор продолжит работу по блокировке VPN-сервисов. По словам депутата, надзорная служба не остановится на достигнутом и продолжит свою деятельность. В настоящее время работа около двадцати популярных VPN-сервисов уже ограничена. Причиной назвали помощь в получении доступа к недостоверной информации.