Минфин США отложил запрет на импорт морепродуктов из России

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Минфин Соединенных Штатов Америки отложил вступление в силу решения о запрете на импорт морепродуктов из России до 23 июня. Ранее планировалось, что этот срок завершится 25 марта. Информация об этом следует из генлицензии ведомства.

— Генеральной лицензией разрешен импорт на ограниченный период времени определенных товаров по существующим контрактам рыбы и морепродуктов до 23 июня, — следует из сообщения минфина, передает РИА Новости.

11 марта директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев заявил «ВМ», что объемы торговли между Америкой и Россией были невысокими, поэтому отказ от торговых отношений не приведет к катастрофическим последствиям для России. Однако любые подобные санкции сильно сказываются на мировой экономике и могут привести к сильному кризису во всех странах, предупредил он.

Рогулев отметил, что Россия также поставляла в Америку металлы. Кроме того, вместе с Казахстаном и Узбекистаном РФ примерно наполовину обеспечивала США ураном, который применяется в атомных электростанциях, уточнил эксперт.