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Столичные школьники завоевали 53 диплома на Всероссийской олимпиаде по химии

Полина Долганова

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Столичные школьники завоевали 53 диплома на Всероссийской олимпиаде по химии
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Одиннадцать школьников из столицы стали победителями Всероссийской олимпиады по химии. Еще 42 ученика из Москвы удостоились звания призеров.

Кроме того, ученик 11-го класса Игнатий Тарабрин, который обучается в школе имени маршала В.И. Чуйкова, стал абсолютным победителем в своей параллели.

По его словам, в прошлом году он уже становился победителем олимпиады, поэтому в этот раз не слишком волновался.

Специальные призы также получили Артем Сорокин и Артемия Анисимова из школы-интерната имени А.Н. Колмогорова. Они отличились лучшим решением задач по органической и неорганической химии.

Заключительный этап олимпиады проходил в период с 18 по 24 марта в Российском университете дружбы народов. В нем принимали участие ученики 9-11 классов. Всего в финальном этапе участвовал 301 школьник из 61 субъекта страны.

Всего у московской сборной к настоящему моменту набралось 100 дипломов победителей и призеров олимпиады. Они достались 37 ученикам столичных учебных заведений. По еще 22-м предметам заключительные этапы еще не прошли, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого две ученицы столичных школ оказались абсолютными победительницами Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. Ими стали одиннадцатиклассницы Дарья Курганская из Школы № 1231 имени В. Д. Поленова и Алиса Басова из школы № 2033. В общей сложности дипломы победителей выдали двенадцати московским школьникам. В число призеров вошли 35 старшеклассников.

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