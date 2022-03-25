Миколог сообщил, когда в подмосковных лесах появятся маслята и подберезовики

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В апреле в лесах Московского региона появятся строчки, а первые подберезовики и маслята появятся в мае. В конце весны также могут появиться белые грибы. Об этом рассказал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

Он отметил, что если не будет сильных ночных заморозков, то первые строчки можно будет найти уже в середине апреля. Специалист добавил, что грибы, которые более известны широкой публике, начнут появляться в конце мая — начале июня. В этот период грибники смогут найти маслята и подберезовики.

По словам миколога, при удачном стечении обстоятельств и погодных условий полевые грибы, а также белые грибы и другие популярные грибы могут появиться в конце мая.

До середины апреля, по словам эксперта, не стоит искать грибы в лесу, так как почве необходимо хорошо пропитаться влагой и прогреться, передает РИАМО.

Ранее грибник Николай Будник рассказал, какие грибы можно найти в лесах Ленобласти в апреле. По словам специалиста, первыми ежегодно появляются грибы под названием саркосцифа алая. Они представляют собой небольшие пятачки красного цвета. Такие грибы появляются на валежнике и начинают расти еще под слоем снега.