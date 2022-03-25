Часть ковидных ограничений снимут в театрах Санкт-Петербурга с 28 марта

Кинозал

Часть ковидных ограничений в Санкт-Петербурге снимут с 28 марта. Речь идет о заполняемости театров, цирков, концертных залов и кинотеатров. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Он пояснил, что жители города смогут посещать развлекательные мероприятия, при этом заполняемость зала не должна превышать 2000 человек. Зрители обязаны носить маски.

Также сняты ограничения по заполняемости речных трамвайчиков на 50 процентов и запрет перемещаться по палубе: до этого посетители могли находиться исключительно на пассажирских местах, передает издание «Невские новости».

Другие ранее установленные для проведения данных мероприятий условия сохраняются. Также в городе сохранен масочный режим.

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 1 279 случаев заражения ковидом. 3 762 жителя выздоровели после прохождения курса лечения. Больше двух тысяч человек все еще находятся в стационарах – 247 в реанимации, 67 – на ИВЛ, передает Царьград.

До этого врач Александр Мясников призвал к отмене ковидных ограничений.