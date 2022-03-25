ФСБ задержала главу следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы

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Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ задержали начальника следственного отдела по Тверскому району ГСУ СКР по Москве Марата Тамбиева. Мужчину подозревают в получении взятки. Об этом стало известно в пятницу, 25 марта.

По данным СМИ, Марат Тамбиев был задержан в ночь с 24 на 25 марта по подозрению в получении взятки на сумму десять миллионов рублей.

— Руководитель следственного управления был задержан при получении взятки от адвоката, — цитирует РБК источник, близкий к столичному управлению СКР.

Также отмечается, что 200 тысяч рублей из всех купюр для взятки были помеченными, остальные деньги являлись муляжом.

— В настоящее время в управлении СКР по Тверскому району проходят следственные действия, — передает РБК.

14 марта сообщалось, что суд вынес приговор замначальника управления ГУУР МВД Кузину за аналогичное преступление.